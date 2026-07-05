Localizan al hombre que se había perdido esta madrugada en un monte de Ourense

El hombre que se perdió esta madrugada en un monte en la parroquia de Palmés, en Ourense, ha sido localizado, según ha informado el 112 Galicia.

El hombre fue encontrado en la zona en la que se llevaban a cabo las labores de búsqueda, en la parroquia de Palmés, en las inmediaciones del riachuelo da Burata.

Según el 112, el hallazgo se produjo esta mañana por parte de Protección Civil de Toén. El varón se encontraba desorientado y se había caído en un riachuelo seco.

Una vez localizado, fue trasladado al complejo hospitalario universitario de Ourense.

El dispositivo se inició en torno a las 03:00 horas después de recibir una alerta de un amigo del desaparecido y en él participaron Bomberos de Ourense, la Policía Nacional, la Local y voluntarios de Protección Civil de Toén.