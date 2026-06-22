Controlado el incendio de A Mezquita (Ourense) tras arrasar 50 hectáreas de terreno
En las tareas de extinción participaron un técnico, 13 agentes, 23 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros
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Controlado el incendio que, desde este pasado domingo, afecta al municipio ourensano de A Mezquita.
Así lo ha informado Medio Rural en base a los datos recabados hasta las 20:30 horas de este lunes, día 22 de junio. El fuego se ha dado por controlado a las 20:10 horas.
Las últimas estimaciones provisionales apuntan a una superficie afectada de alrededor de 50 hectáreas. Para su extinción se han movilizado, por el momento, un técnico, 13 agentes, 23 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.