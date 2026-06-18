Extinguido el incendio de Boborás (Ourense) tras calcinar casi 280 hectáreas

Zona quemada durante el incendio, a 15 de junio de 2026, en Boborás, Ourense Rosa Veiga / EP

Medio Rural ha informado de que el incendio de Boborás (Ourense) se ha dado por extinguido tras comenzar el pasado sábado y calcinar 277,58 hectáreas.

El fuego se dio por extinguido a las 23:24 horas de este miércoles tras ser controlado a las 19:23 horas, tras declarar temporalmente la situación 2 por su proximidad a núcleos de población, según informa Europa Press.

El fuego comenzó a las 21.55 horas del pasado sábado y, según las últimas estimaciones, afectó finalmente a una superficie de 277,58 hectáreas, de las que 210,19 son rasas y las 67,39 restantes de arbolado.

Para su extinción se movilizaron, hasta el momento, seis técnicos, 38 agentes, 69 brigadas, 46 motobombas, tres unidades técnicas de apoyo, cuatro palas, seis helicópteros y 10 aviones.