El incendio forestal de Boborás (Ourense) está "camino de estabilizarse"

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

El incendio forestal que afecta a Boborás (Ourense) desde la noche del pasado sábado está "camino de estabilizarse", aunque continúa en nivel 2 por "precaución" tras una noche "muy buena". Así lo ha asegurado este lunes la alcaldesa del ayuntamiento ourensano.

En un audio enviado a Europa Press, la regidora ha indicado que los servicios de emergencia le han trasladado que el fuego afecta ya a entre 200 y 240 hectáreas, pero la bajada de las temperaturas, el aumento de la humedad y el descenso del viento durante la noche permitieron realizar cortafuegos en las zonas más próximas a las casas.

Ahora, se esperan horas de "mucho calor", por lo que se mantiene el nivel 2 "más por precaución que por riesgo", para así facilitar la movilización de más medios en el caso de ser necesarios, ha dicho.

Al respecto, durante esta jornada los esfuerzos se centrarán en la zona norte del incendio, donde el fuego continúa más activo. Torres ha lamentado la complejidad de la zona orográficamente, que hace más difícil el acceso de los medios de extinción.