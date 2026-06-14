Un incendio forestal en Boborás (Ourense) calcina más de 20 hectáreas

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Un incendio forestal declarado en la noche del sábado en Boborás, en la provincia de Ourense, ha calcinado hasta el momento más de 20 hectáreas, según las primeras estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició a las 21:55 horas en la parroquia de Moreiras y, debido a la hora, los medios aéreos no pudieron incorporarse a las labores de extinción hasta la mañana de este domingo.

Según recoge Europa Press, la alcaldesa, Patricia Torres, explicó que las llamas comenzaron "en el medio y medio del monte" y que la orografía compleja de la zona impidió inicialmente a los equipos terrestres llegar hasta el foco.

Los trabajos de extinción se centran ahora en la cabeza del incendio, la zona más próxima a las viviendas, después de que el fuego fuese avanzando monte arriba y se aproximase a dos núcleos. Con todo, la regidora señaló que no hay casas afectadas y que, "en principio, no reviste peligro".

Medio Rural ha movilizado hasta el momento a dos técnicos, ocho brigadas, cinco motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, cuatro helicópteros y cuatro aviones para controlar el incendio.