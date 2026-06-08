Persecución en Ourense: un conductor arroja 8 gramos de cocaína por la ventanilla y se da a la fuga

Un coche de matrícula portuguesa se dio a la fuga el pasado 26 de mayo tras un control de tráfico. Durante la huida, arrojó ocho gramos de cocaína por la ventanilla de su vehículo antes de ser interceptado por la Guardia Civil.

Según informa la Benemérita en un comunicado, fue durante un control en la A-52, a la altura de Ribadavia (Ourense),cuando los agentes detectaron un coche circulando a una velocidad excesiva. Al tratar de darle el alto, el conductor hizo caso omiso, acelerando y dándose a la fuga de forma temeraria.

No fue hasta 15 kilómetros después cuando por fin la Guardia Civil logró alcanzar al vehículo, no sin antes observar cómo uno de los pasajeros arrojaba por la ventanilla un envoltorio al exterior. Como recoge Europa Press, se trataba de ocho gramos de cocaína.

Una vez identificados los cinco ocupantes del coche, todos de nacionalidad lusa, se constató que tenían diversos antecedentes por delitos contra la propiedad. Por todo ello, el conductor fue denunciado por infracciones de conducción temeraria y no obediencia de las órdenes de los agentes y uno de los acompañantes por tenencia de drogas.