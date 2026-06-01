Restituida la circulación en la A-52, en A Gudiña (Ourense), tras el incendio de un camión

El tráfico en la A-52, a la altura de A Gudiña, se ha restablecido tras verse afectado esta mañana por el choque de dos camiones, uno de los cuales se incendió.

La circulación entre los puntos kilométricos 129 y 119 fue desviada por la N-525 después de las 10:30 horas, aproximadamente, cuando el 112 Galicia recibió el aviso del siniestro.

Las labores del GES de A Gudiña, de los bomberos de Verín y del Distrito Forestal de la zona se centraron en impedir que el fuego se propagase hacia zonas de monte o arboladas, a través de un dispositivo mediante el que se acotó el incendio.

Finalmente, según ha informado el 112 Galicia, el camión ardió en su totalidad sin causar más daños en el entorno ni heridos.

El accidente ocurrió este martes por la mañana, cuando dos camiones colisionaron a la altura del kilómetro 124, en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo, en el municipio ourensano de A Gudiña.

Según fuentes de la Guardia Civil, uno de los camiones se encontraba averiado y el otro impactó contra él, produciéndose el incendio de uno de los vehículos articulados. Los dos conductores resultaron heridos y fueron atendidos en el lugar por los equipos sanitarios.

A estas horas, el tráfico recupera la normalidad tras retirarse los vehículos afectados y proceder a la limpieza de la vía.