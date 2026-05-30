Las llamas calcinan un edificio en el barrio de A Ponte, en Ourense

Un incendio registrado en la mañana de este sábado ha calcinado un edificio situado en la zona de As Caldas, en el barrio de A Ponte, en Ourense. Varias personas que "okupaban" su interior han tenido que ser rescatadas.

Según han indicado fuentes del CIAE 112, fueron varios particulares los que informaron del incendio en este edificio situado en la confluencia de las calles Basilio Álvarez y Vicente Risco.

Además, tal y como han señalado, varias personas que "okupaban" su interior han sido rescatadas por los bomberos y atendidas por los servicios de Urxencias Sanitarias 061. Ninguna de ellas ha tenido que ser evacuada. Además, un bombero también recibió atención sanitaria.

Otras fuentes consultadas por Europa Press han explicado que, debido al humo y por precaución, ha tenido que ser desalojados los vecinos del inmueble colindante, entre ellos una mujer de avanzada edad que estaba encamada. Los bomberos continúan trabajando en el punto, al que también se ha desplazado la Policía Nacional y Local.