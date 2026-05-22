Jácome pierde la confianza del Pleno y sus presupuestos dependerán de una moción de censura

Toda la oposición ha rechazado otorgar la confianza al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para aprobar los presupuestos del Concello de Ourense para este año 2026. Las cuentas saldrán adelante en un mes, salvo que los partidos en oposición presenten una moción de censura con nuevo candidato a la Alcaldía.

Los 15 concejales de PP, PSOE y BNG han manifestado su "no" a dar confianza al regidor —que ha contado con 9 votos favorables de los ediles de Democracia Ourensana— durante el segundo pleno extraordinario celebrado este viernes. A primera hora, la oposición al completo ha rechazado el expediente presupuestario, dando paso al regidor a someterse a la cuestión de confianza.

Durante la primera sesión plenaria, BNG (con cuatro ediles) y PP (siete) pidieron retirarlo al carecer de un informe "preceptivo" de Intervención, pero el voto en contra del PSOE (con cuatro ediles, dado que faltaban la portavoz y Francisco Rodríguez) y de Democracia Ourensana (10) facilitó que continuase el debate.

Según recoge la normativa y como informa Europa Press, al estar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuestos, si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura con un candidato alternativo a la Alcaldía, el expediente quedaría aprobado inicialmente y sometido a posibles alegaciones.

Jácome: "Lista de mentiras"

Jácome ha apuntado a la oposición por enumerar una "lista de mentiras" y ha instado a los tres partidos a "no bloquear" el expediente presupuestario "si no son capaces de articular una alternativa". "Esta situación se podría haber evitado antes, pero no estaban por la labor", ha añadido.

En esta línea, durante su intervención ha cargado contra los tres partidos alegando que "cree el ladrón que todos son de su condición". Además, ha subrayado que el grupo de gobierno sí cuenta con un "proyecto de ciudad". "Proyecto de ciudad es hacer cosas y nosotros hemos hecho muchas cosas", ha añadido.

PP: "Ourense se merece mucho más"

Por su parte, populares han lamentado un papel "absolutamente lamentable" de socialistas, quienes "llevan meses dando lecciones de ética y responsabilidad política", pero ahora "le hacen el trabajo a Jácome". "Hoy se desenmascararon las caretas de todos", ha señalado la portavoz popular, Ana Méndez.

En esta línea, Méndez ha calificado al regidor ourensano de "mentiroso y trilero", recalcando que este "perdió su respeto hace tiempo". "Tengo absolutamente acreditada mi ética profesional, usted no, me da igual que me diga y me llame lo que le de la gana. Hace mucho tiempo que le perdí el respeto que le tenía al principio del mandato", ha lamentado.

Así, ha insistido que PP es el partido "con más concejales" en la oposición y ha recalcado que "si el cambio tiene que pasar por alguien, es por el PP". "Somos el partido que mejor gestiona siempre. La única posibilidad de que la ciudad salga adelante es con el PP al frente", ha afirmado Méndez, que ha añadido: "Ourense se merece mucho más que tener a Jácome".

PSOE: "Responder con coherencia"

Los socialistas han rechazado dar la confianza al regidor, afeando su gestión municipal y recalcando que "hay otra manera" de gobernar. Por ello, la concejala del PSOE María Fernández ha instado a la oposición a "responder con coherencia" ante el escenario actual, postulando al partido como "alternativa con proyecto y equipo".

En este sentido, Fernández ha apuntado a populares por "financiar" la Alcaldía de Pérez Jácome durante las elecciones de 2023 para "solventar sus problemas internos". "Votar o apoyar al PP que es quien sostiene a Jácome es votar a Jácome", ha añadido la socialista.

Por ello, María Fernández ha recalcado que populares tienen ahora "una oportunidad" ante una oposición que suma más concejales que el grupo de gobierno. "No se cree nadie que el PP es una alternativa porque Jácome gobierna con su apoyo. (...) Tenemos la oportunidad de que deje de ser alcalde y buscar una alternativa", ha añadido.

BNG: "La confianza no se pide, se gana"

En esta línea, nacionalistas han afeado una "comedia en dos actos", apuntando al regidor por su "habilidad" para convencer a socialistas, quienes "cometieron la torpeza" de rechazar la retirada del expediente del orden del día durante la primera sesión plenaria de este viernes.

Así, el portavoz del BNG local, Luís Seara, ha seguido su intervención enumerando una lista de las cualidades que, a su parecer, posee Pérez Jácome, acusándolo de "deteriorar el prestigio" de su cargo, "denigrar" a la institución, "menospreciar" a representantes políticos y trabajadores públicos, o "traicionar a sus votantes".

"Jácome venía a luchar contra la corrupción y resultó ser un fraude. Pedir confianza supone creer en su integridad honestidad y buenas intenciones, la confianza no se pide, se gana. Quien actúa así comprenderá que no puede tener la confianza de nadie", ha señalado Seara.

En esta línea, el portavoz del BNG local ha recordado su intención de postularse como candidato nacionalista a las próximas elecciones, recalcando que el grupo cuenta "cada día con mejor valoración de vecinos". "La alternativa a Gonzalo Pérez Jácome. Eso cada vez lo sabe más gente, así que le auguro malos tiempos alcalde", ha sentenciado.