Muere un operario al caerle encima un árbol durante una tala en San Cibrao das Viñas (Ourense)

Un operario ha fallecido este martes tras caerle encima un árbol mientras realizaba labores de tala en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente laboral se produjo en la zona de Rante alrededor de las 14:40 horas, y fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia, indicando que el trabajador estaba realizando tareas de talado cuando el árbol se precipitó sobre él.

Aunque el hombre se encontraba liberado, permanecía inconsciente y precisaba asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, solo pudieron confirmar el fallecimiento del operario.

En el operativo también participaron el GES de O Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil.