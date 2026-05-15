Muere un joven de 27 años en una salida de vía en Sandiás (Ourense)

Un joven de 27 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el municipio ourensano de Sandiás tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba junto a otras dos personas. El accidente se produjo en la carretera OU-531, a la altura del punto kilométrico 4.

Según fuentes del 112 Galicia y de la Guardia Civil, el siniestro tuvo lugar alrededor de las 04:30 horas y fue uno de los implicados quien alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para comunicar lo ocurrido.

Los tres ocupantes viajaban en un Audi TT cuando, por causas que se investigan, el vehículo se salió de la vía por el margen derecho en una curva y acabó volcando en una finca colindante.

El conductor, vecino de Xinzo de Limia, falleció a consecuencia del accidente. Otro de los ocupantes resultó herido grave y el tercero sufrió heridas de carácter leve. Ambos fueron atendidos por los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar.

Tras el siniestro, los bomberos rastrearon las inmediaciones del vehículo ante la posibilidad de que hubiese un cuarto ocupante, pero finalmente no localizaron a ninguna otra persona en la zona.