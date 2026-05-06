Jácome suspende de empleo a un bombero por llamarlo "moroso cabrón" y "pufero" en redes

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha suspendido de empleo a un bombero municipal durante 15 días. El funcionario habría llamado al regidor "moroso cabrón" y "pufero" en varias de sus publicaciones en redes sociales.

Tal y como se recoge en un decreto firmado por Pérez Jácome el pasado martes 28 de abril, la suspensión se fundamenta en una "falta grave" por publicaciones en redes sociales con "publicidad notoria" en las que se utilizaron palabras como 'cabrón' o 'pufero' dirigidas al regidor.

En este sentido, el decreto apunta a una "grave desconsideración con cualquier persona con la que se relacione el ejercicio de sus funciones", así como la "grave desconsideración con los superiores, compañeros y subordinados", según se recoge en la Ley de Empleo Público de Galicia.

En concreto, en las publicaciones de sus redes sociales personales, el suspendido utilizaba frases como "paga pufero", "pufero cabrón" o "paga moroso mentiroso", entre otras. Con todo, contra dicha resolución administrativa, aún cabe interponer recurso de reposición o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Ourense.

"Pufero en grado superlativo"

Por su parte, el Grupo Municipal Nacionalista en el Concello de Ourense ha señalado que dicha suspensión "atenta contra la libertad de expresión. Además, han matizado que el regidor ourensano es "un pufero en grado superlativo".

"Anda que no ha dicho él barbaridades. Insulta a todo aquel que discrepa con él y acosa a trabajadores. El alcalde debe dinero a muchos trabajadores y empresas. Es un pufero en grado superlativo", ha subrayado el portavoz del BNG local, Luís Seara, consultado por medios acerca de esta cuestión en rueda de prensa este miércoles.