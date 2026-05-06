La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricación, pero no de malversación y falsedad documental

La Fiscalía de Ourense acusará al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, de un delito de prevaricación administrativa por no haber solicitado la compatibilidad para ejercer su cargo público mientras mantenía sus actividades privadas como propietario de Auria TV.

No obstante, el Ministerio Público solicita por el momento que se desestime el recurso de reforma presentado por la acusación particular, que reclamaba que el regidor fuese juzgado también por malversación y falsedad documental.

Según fuentes de la Fiscalía citadas por Europa Press, el fiscal todavía no ha presentado el escrito de calificación porque está pendiente de que se resuelva dicho recurso. En caso de que prosperase la petición de incluir un presunto delito de malversación, el procedimiento pasaría a tramitarse ante un jurado.

Jácome, por su parte, ha aprovechado esta situación procesal para difundir en redes sociales que "el Ministerio Fiscal no formula acusación por prevaricación contra el alcalde de Orense" en referencia al topónimo que él utiliza para la ciudad. Sin embargo, fuentes del Ministerio Público sostienen que la acusación por prevaricación administrativa sí será presentada.

La Fiscalía descarta, en cambio, que concurran los elementos necesarios para imputar a Jácome los delitos de malversación y falsedad documental. En el primer caso, argumenta que los fondos públicos percibidos indebidamente no estaban previamente a cargo del investigado, por lo que no encajarían en el tipo penal de malversación.

Respecto a la falsedad, el fiscal considera que no se puso en riesgo la seguridad ni la veracidad del tráfico jurídico, ya que los concejales conocían la actividad privada del alcalde y su vinculación con Auria TV. Como ejemplo, cita la moción aprobada en diciembre de 2021 en la que se instaba a Jácome a renunciar a su sueldo municipal por considerarlo incompatible con su actividad profesional.