Fallece una niña de 11 años en Ourense con sospecha de infección meningocócica invasora
Sanidade activa el protocolo preventivo e identifica a 104 contactos estrechos en su entorno educativo y social
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Una niña de 11 años ha fallecido en Ourense con "sospecha de infección meningocócica invasora", según ha confirmado la Consellería de Sanidade a Europa Press.
Ante este posible caso de meningitis, el Sergas ha activado el protocolo establecido por la Dirección Xeral de Saúde Pública.
Como parte de estas medidas, Sanidade ha identificado a 104 contactos estrechos de la menor en su ámbito educativo y social durante los últimos diez días.
Todas estas personas han sido citadas entre la tarde de este jueves y el viernes para recibir la medicación preventiva recomendada en este tipo de casos.
La Consellería de Sanidade ha lamentado el fallecimiento de la niña y ha trasladado sus condolencias a la familia.
La Xunta recuerda, además, que Galicia ha ampliado las pautas de vacunación frente a la meningitis y que, desde este mes de mayo, los niños y niñas que acudan a la revisión de los 12 años recibirán una nueva dosis frente al meningococo B, la forma más frecuente de la enfermedad.