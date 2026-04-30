Un niño se vacuna contra la meningitis.

Un niño se vacuna contra la meningitis. EP Huelva

Provincia de Ourense

Fallece una niña de 11 años en Ourense con sospecha de infección meningocócica invasora

Sanidade activa el protocolo preventivo e identifica a 104 contactos estrechos en su entorno educativo y social

Información relacionada: Los niños de Galicia recibirán una nueva vacuna de refuerzo contra la meningitis B a los 12 años

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Una niña de 11 años ha fallecido en Ourense con "sospecha de infección meningocócica invasora", según ha confirmado la Consellería de Sanidade a Europa Press.

Una persona recibiendo una vacuna.

Ante este posible caso de meningitis, el Sergas ha activado el protocolo establecido por la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Como parte de estas medidas, Sanidade ha identificado a 104 contactos estrechos de la menor en su ámbito educativo y social durante los últimos diez días.

Todas estas personas han sido citadas entre la tarde de este jueves y el viernes para recibir la medicación preventiva recomendada en este tipo de casos.

La Consellería de Sanidade ha lamentado el fallecimiento de la niña y ha trasladado sus condolencias a la familia.

La Xunta recuerda, además, que Galicia ha ampliado las pautas de vacunación frente a la meningitis y que, desde este mes de mayo, los niños y niñas que acudan a la revisión de los 12 años recibirán una nueva dosis frente al meningococo B, la forma más frecuente de la enfermedad.