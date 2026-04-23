Ordenan el ingreso en prisión de Martiño Ramos, el profesor condenado por abusos "sádicos" a una menor en Ourense

La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 44, en funciones de guardia de detenidos, ha dictado este jueves un mandamiento de ingreso en prisión del profesor gallego Martiño Ramos Soto tras ser extraditado desde Cuba una vez detenido al tener pendiente una condena de trece años de prisión por la agresión sexual de una menor, han informado fuentes jurídicas.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el fugitivo, detenido por las autoridades cubanas en noviembre, había embarcado en un avión que llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para, a continuación, pasar a disposición judicial.

En concreto, Martiño Ramos Soto fue trasladado desde Cuba custodiado por agentes de la Policía Nacional de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Madrid, según ha informado la Policía Nacional, que ha difundido imágenes de la llegada a España.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Ourense. La Policía confirmó además que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha que publicó la Policía Nacional en la lista de los diez fugitivos más buscados, Martiño Ramos es natural de Ourense y tiene 50 años. En el pasado fue conocido como militante en la ciudad de As Burgas de la formación desaparecida En Marea.

Hechos

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España.

El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y en noviembre el diario 'El Español' adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio. En Cuba fue detenido en noviembre y, desde entonces, se estaba a la espera de esta extradición.