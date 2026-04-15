Jácome, alcalde de Ourense, apelará contra su imputación: "Sobran los motivos para sobreseer el proceso"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha anunciado que apelará el auto de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense que lo imputa por un delito continuado de prevaricación por no solicitar la compatibilidad para desempeñar sus funciones de regidor al tiempo que las de propietario de su televisión, Auria TV, y mantener así su sueldo en calidad de dedicación exclusiva.

Así lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha mostrado su "sorpresa" ante la citación del juez: "Sorprendido me hallo. De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado, todas archivadas, ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario)".

"De momento, apelaremos para que la Audiencia revoque este auto. Sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio", ha añadido, a pesar de que esta mañana se ha negado a hacer declaraciones a su entrada al Concello.

Imputación

Según el auto del juez, resulta "evidente" la obligación de Jácome de solicitar la compatibilidad entre su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el desarrollo de la actividad al frente de una televisión pública de carácter local, "sin que se admitan interpretaciones".

Además, añade que "tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento" para que valorase "si se le reconoce o no" la compatibilidad entre ambas actividades.

En este sentido, el titular de la sección de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, recordaba que el alcalde ha cobrado --desde 2020 y hasta noviembre de 2025 cuando se recibió la certificación judicial-- más de 400.000 euros por su condición de alcalde, recibiendo concretamente 69.925,94 en 2020, 70.555,24 euros en 2021, 73.024,70 euros en 2022, 75.215,42 euros en 2023, 77.457,30 euros en 2024 y 66.699,96 euros en 2025.