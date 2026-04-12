La lacra incendiaria vuelve a asolar Galicia: Un fuego arrasa con 9,7 hectáreas en Lobios

Tareas de extinción en montes gallegos en una imagen de archivo. Carlos Castro - Europa Press

La lacra incendiaria no cesa en Galicia. En las últimas horas un fuego ha arrasado una superficie de 9,7 hectáreas en el municipio ourensano de Lobios, concretamente, en la parroquia de Grau.

El fuego fue declarado a las 19:54 horas del sábado y, tras la movilización de los efectivos pertinentes, quedó apagado a las 11:00 de este domingo. Así lo informó la Consellería do Medio Rural.

En las tareas de extinción participaron, según recogió Europa Press, seis agentes, nueve brigadas, seis motobombas, un helicóptero y seis aviones.

El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal, como es el caso. Además, dispone de otro número anónimo y sin coste para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.