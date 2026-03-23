Buscan en Ourense a un joven de 18 años desaparecido el pasado miércoles

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional investiga la desaparición de un joven de 18 años en Ourense, que responde al nombre de Luís Daniel J.V.

Según ha informado también la asociación SOS Desaparecidos a través de sus redes sociales, el hombre desapareció el pasado miércoles 11 de marzo en la provincia.

En concreto, como informa Europa Press, el desaparecido mide 1,80 metros de altura, es de complexión delgada, ojos marrones y pelo también marrón.