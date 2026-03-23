Luis Daniel J.V., desaparecido en Ourense

Luis Daniel J.V., desaparecido en Ourense SOS desaparecidos

Provincia de Ourense

Buscan en Ourense a un joven de 18 años desaparecido el pasado miércoles

La Policía Nacional investiga en Ourense la desaparición de un joven de 18 años, según ha informado la asociación SOS-Desaparecidos

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La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional investiga la desaparición de un joven de 18 años en Ourense, que responde al nombre de Luís Daniel J.V.

Imagen de la concentración de este lunes

Según ha informado también la asociación SOS Desaparecidos a través de sus redes sociales, el hombre desapareció el pasado miércoles 11 de marzo en la provincia.

En concreto, como informa Europa Press, el desaparecido mide 1,80 metros de altura, es de complexión delgada, ojos marrones y pelo también marrón.