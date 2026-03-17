Cuatro hectáreas quemadas en un incendio forestal en Muíños (Ourense)

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal que está activo en el municipio ourensano de Muíños, concretamente en la parroquia de Requiás, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según ha podido saber Europa Press, el fuego comenzó sobre las 07:23 horas de este martes y, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de cuatro hectáreas.

Así, según ha detallado la Consellería, para su extinción movilizaron un técnico, cinco agentes, cuatro brigadas y tres motobombas. Asimismo, ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, el número 900 815 085 es anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.