Extinguido el incendio de Muiños (Ourense) tras arrasar 22,8 hectáreas del Parque Natural do Xurés

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España) Carlos Castro - Europa Press

El incendio de Muíños (Ourense), ya extinguido, ha afectado a 22,8 hectáreas de monte raso en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Los fuegos se iniciaron a primera hora de la mañana y han remitido a las 15:26 horas de este martes.

Así lo ha indicado la Consellería en un comunicado sobre el fuego, que comenzó a las07:23 horas de este martes. Hasta el lugar, para hacer frente a las llamas, movilizaron a un técnico, ocho agentes, cinco brigadas y tres motobombas.

La Consellería do Medio Rural, como informa Europa Press, ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, el número 900 815 085 es anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.