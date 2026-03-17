Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España)

Efectivos de emergencias realizan labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España) Carlos Castro - Europa Press

Provincia de Ourense

Extinguido el incendio de Muiños (Ourense) tras arrasar 22,8 hectáreas del Parque Natural do Xurés

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal iniciado a primera hora de la mañana quedó extinguido a las 15:26 horas

Información relacionada: Estabilizado el incendio de Muíños (Ourense): afecta a 15 hectáreas del Parque Natural do Xurés

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El incendio de Muíños (Ourense), ya extinguido, ha afectado a 22,8 hectáreas de monte raso en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Los fuegos se iniciaron a primera hora de la mañana y han remitido a las 15:26 horas de este martes.

Un efectivo trabaja en un incendio forestal en Baleira, Lugo. Imagen de archivo.

Así lo ha indicado la Consellería en un comunicado sobre el fuego, que comenzó a las07:23 horas de este martes. Hasta el lugar, para hacer frente a las llamas, movilizaron a un técnico, ocho agentes, cinco brigadas y tres motobombas.

La Consellería do Medio Rural, como informa Europa Press, ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, el número 900 815 085 es anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.