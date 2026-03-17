Estabilizado el incendio de Muíños (Ourense): afecta a 15 hectáreas del Parque Natural do Xurés

Dos brigadistas forestales observan el terreno calcinado, a 20 de septiembre de 2025, en A Barca, Sober, Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

El incendio de Muíños (Ourense) ya está estabilizado. El fuego comenzó a las 7:23 horas en la parroquia de Requiás y ya afecta a unas 15 hectáreas de monte raso, todas ellas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según ha indicado la Consellería do Medio Rural, el incendio ha quedado estabilizado a las 13:48 horas de este martes. Para hacer frente a las llamas movilizaron a un técnico, ocho agentes, cinco brigadas y tres motobombas.

La Consellería, según informa Europa Press, ha recordado que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal.

Además, el número 900 815 085 es anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento.