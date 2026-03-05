Dos heridos graves tras salirse un coche de la vía y chocar contra una vivienda en Piñor (Ourense)

Tres personas han resultado heridas, dos de ellas graves, en un accidente que se ha producido en el punto kilométrico 270 en la carretera N-525, en el municipio ourensano de Piñor.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente ha ocurrido alrededor de las 16:50 horas, cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha chocado contra una vivienda.

Se dio aviso a Guardia Civil, 061, Bomberos de O Carballiño, Policía Local y Protección Civil de Piñor.

El conductor ha resultado herido leve, mientras que los dos los acompañantes, de los asientos delantero y trasero, están heridos graves y han sido trasladados al CHUO. Además, uno de los implicados tuvo que ser excarcelado.

La Guardia Civil ha detallado que el conductor del coche accidentado, un Ford Galaxy, dio negativo en alcohol y drogas.