Un choque entre un camión de basura y un turismo deja a un operario herido en Cea (Ourense)

Una colisión por alcance entre un turismo y el camión de la basura ha dejado a un operario del servicio de limpieza levemente herido en Pereda, en el municipio ourensano de San Cristovo de Cea.

Tal y como ha ratificado la Guardia Civil de Ourense a Europa Press, la colisión se produjo cerca de las 7:50 horas de la mañana de este viernes, alrededor del punto kilométrico 258 de la N-525.

En concreto, según ha señalado la Comandancia, el operario debió caerse al descender del camión después de que un vehículo colisionase por alcance con este, quedando así herido leve.

Al lugar se desplazaron el 061, la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y Protección Civil del municipio.