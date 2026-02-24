Reabierta la circulación en la A-52 en Xinzo (Ourense) tras retirar agricultores y ganaderos sus tractores

La guardia civil vigila el corte de la A-52 por parte de agricultores y ganaderos con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia. Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

La autovía A-52 ha recuperado relativa normalidad en ambos sentidos tras la retirada de tractores por parte de ganaderos y agricultores que, hasta el momento, estaban llevando a cabo protestas contra el acuerdo de Mercosur. Con todo, el carril izquierdo en la calzada derecha en sentido Ourense todavía no ha recuperado la circulación.

Tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ourense y ha recogido Europa Press, a partir de las 08:50 horas de este martes quedó abierto el carril derecho de la A-52, en sentido Ourense, y a partir de las 11:30 se ha reabierto, además, la calzada izquierda en sentido Benavente, sin restricciones.

Sin embargo, permanece cerrado el carril izquierdo de la calzada derecha, en sentido Ourense, con previsión de reanudar el tráfico a las 15:30, tal y como ha matizado la administración.

En concreto, ganaderos y agricultores avanzaron el lunes el desbloqueo de la vía, después de casi un mes concentrados en esta, tras negociar en una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.