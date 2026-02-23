Los ganaderos desbloquearán la A-52 tras negociar con el subdelegado del Gobierno en Ourense
Eladio Santos se ha comprometido a "darle forma legal a las sanciones", pero tratando de reducirlas "al mínimo legal"
Un nuevo paso hacia el acuerdo. Ganaderos y agricultores han avanzado que desbloquearán la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) —después de casi un mes concentrados en la vía, y dos meses en la provincia— tras negociar este lunes en una reunión con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos.
Así lo ha trasladado uno de sus portavoces, Miguel Gómez, en declaraciones a Europa Press, que ha explicado que Santos se ha comprometido a "darle forma legal a las sanciones", intentando reducir la cantidad de las multas "a la obligatoria legalmente por estar haciendo algo ilegal", así como a "colaborar" con las demandas del sector.
"Al estar haciendo algo ilegal nos tienen que sancionar, pero va a poner de su mano para poder aplicar el mínimo legal a las sanciones", ha señalado Gómez, que ha celebrado que el subdelegado se ha comprometido, además, a "darle forma y voz" a la situación actual del sector y a mantener contacto "en todo momento".
En este sentido, Gómez ha señalado que los tractores —que permanecen en la A-52, alrededor del kilómetro 190.500, desde hace cerca de un mes— se retirarán de la vía alrededor de las 18:00 horas de la tarde de este lunes "esperando que el subdelegado cumpla con su función". "Si no, volveremos con todas las consecuencias", ha añadido.
El pasado domingo, ganaderos y agricultores se reunieron para decidir el futuro de las protestas, acordando inicialmente y "por mayoría" no retirarse hasta tener "soluciones". "Hoy, después de esta reunión, se volvió a transmitir lo que se ha acordado, y le vamos a dar un voto de confianza al subdelegado, que se ha comprometido a colaborar con nosotros", ha añadido.