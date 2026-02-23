Los ganaderos desbloquearán la A-52 tras negociar con el subdelegado del Gobierno en Ourense

Así lo ha trasladado uno de sus portavoces, Miguel Gómez, en declaraciones a Europa Press, que ha explicado que Santos se ha comprometido a "darle forma legal a las sanciones", intentando reducir la cantidad de las multas "a la obligatoria legalmente por estar haciendo algo ilegal", así como a "colaborar" con las demandas del sector.

"Al estar haciendo algo ilegal nos tienen que sancionar, pero va a poner de su mano para poder aplicar el mínimo legal a las sanciones", ha señalado Gómez, que ha celebrado que el subdelegado se ha comprometido, además, a "darle forma y voz" a la situación actual del sector y a mantener contacto "en todo momento".

En este sentido, Gómez ha señalado que los tractores —que permanecen en la A-52, alrededor del kilómetro 190.500, desde hace cerca de un mes— se retirarán de la vía alrededor de las 18:00 horas de la tarde de este lunes "esperando que el subdelegado cumpla con su función". "Si no, volveremos con todas las consecuencias", ha añadido.

El pasado domingo, ganaderos y agricultores se reunieron para decidir el futuro de las protestas, acordando inicialmente y "por mayoría" no retirarse hasta tener "soluciones". "Hoy, después de esta reunión, se volvió a transmitir lo que se ha acordado, y le vamos a dar un voto de confianza al subdelegado, que se ha comprometido a colaborar con nosotros", ha añadido.