Herido en Castro Caldelas (Ourense) tras ceder el suelo mientras trabajaba en su vivienda

Un hombre resultó herido este viernes tras sufrir una caída después de que cediese el suelo mientras trabajaba en su propia vivienda, en el municipio ourensano de Castro Caldelas.

Según el 112 Galicia, el accidente ocurrió alrededor de las 17.45 horas, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 dio aviso de que una casa podría haberse derrumbado y que podría haber personas atrapadas en su interior.

Así, se activó un dispositivo de emergencias e informaron de la situación al GES de Castro Caldelas y de Quiroga, a los Bomberos de Valdeorras, a los agentes de la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil. Además, se movilizó un helicóptero medicalizado con base en Ourense para desplazarse al lugar.

Tras confirmar los equipos de emergencias que la persona ya se encontraba fuera de la vivienda y atendida por el personal sanitario, no fue necesaria la intervención de los bomberos.

Posteriormente, el herido fue trasladado en helicóptero al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Las primeras valoraciones apuntan a que el accidente no se debió a un derrumbe, sino a que el suelo cedió mientras el hombre realizaba trabajos en el interior de la vivienda.