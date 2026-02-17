Activan el nivel rojo en el Miño a su paso por A Peroxa y mantienen la alerta en varios ríos gallegos

La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) ha activado el nivel rojo en el punto de control del río Miño a su paso por A Peroxa, en Ourense. Además, mantiene en nivel naranja en otros tres puntos.

Así, además del nivel rojo en A Peroxa, donde la altura del Miño supera los 6 metros, está activado el nivel naranja en otros tres puntos del río: la confluencia del Avia en Ribadavia, Salvaterra y la ciudad de Ourense. Igualmente, está en nivel naranja el río Avia en Ribadavia

Por su parte, Europa Press informa de que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta mantiene activo el plan Inungal ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia, con más de media docena de ríos bajo vigilancia.

En nivel rojo, con riesgo muy elevado de desbordamientos, se encuentra el río Cabeiro a su paso por Redondela (Pontevedra). Mientras, hay varios ríos en nivel naranja, con caudales muy superiores a los habituales. Se trata del río Tambre en Oroso y en Trazo, en la provincia de A Coruña; el Baixo Umia (Ribadumia), Gallo-Umia (Cuntis), Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar) y el Lagares en Cabral (Vigo). Igualmente, está en nivel naranja el Miño a su paso por la ciudad de Ourense.