Ourense aumenta los efectivos de seguridad para celebrar un Entroido "seguro"

El subdelegado en la provincia ourensana, Eladio Santos, informó de esta cuestión y pidió además "prudencia y responsabilidad" a los vecinos. Del mismo modo, precisó la instalación de un "Punto Violeta" por parte del Ayuntamiento con el objetivo de combatir la violencia de género. "Es una herramienta muy útil contra las agresiones porque presta auxilio a las víctimas, ofrece información y tiene un importante efecto disuasorio", anotó la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Aida Iglesias.

Por otro lado, se instalará un Puesto de Mando Avanzado en el Ayuntamiento de Ourense, un hospital de campaña en la zona de la catedral y se reforzará la vigilancia durante las noches con unidades externas en aras de certificar, en palabras de Santos, "un nuevo Carnaval memorable".

Guía de Entroido

Por otra parte, la Diputación de Ourense ha anunciado la realización de una publicación, recurrente desde 2017, que informará de todas las actividades y actos previstos en la provincia ourensana con motivo de los festejos de Carnaval.

Según ha trasladado en un comunicado y ha recogido Europa Press, la guía, que podrá consultarse tanto en formato físico como online, se distribuirá a través de locales de hostelería y oficinas de Turismo con el objetivo de "promocionar esta celebración etnográfica entre los vecinos".

También ha informado de la apertura del Museo Galego do Entroido ubicado en Xinzo de Limia y ha destacado que siete de los once carnavales gallegos declarados como Fiestas de Interés Turístico se encuentran en la provincia de Ourense.

Preocupan las estafas y los delitos relacionados con las tecnologías

La misma junta local de seguridad también abordó el estado de la seguridad ciudadana en Ourense, donde la Policía Nacional ha revelado que las estafas y delitos relacionados con las tecnologías son la "mayor problemática" ante la disminución de los delitos registrados contra las personas y el patrimonio.

Respecto a los casos de violencia de género, ha señalado que existen 178 casos activos en la capital ourensana, de los cuales el 122 están en seguimiento por la Policía Nacional; 26, por parte de la Policía Adscrita (UPA) y 30 por la Policía Local. "El comienzo de este año trajo cifras alarmantes, con seis mujeres asesinadas en España, lo que quiere decir que tenemos que seguir implicándonos con unidad en la lucha contra la lacra de la violencia de género", ha implorado Eladio Santos.

Por otro lado, la Policía ha ensalzado el aumento de charlas escolares impartidas y solicitadas por los centros educativos con el ciberacoso y el acoso escolar como ejes principales.