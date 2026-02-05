Se desborda el río Arnoia en Vilar de Barrio (Ourense), en donde hay carreteras y pistas inundadas

Se desborda el río Arnoia en Vilar de Barrio (Ourense). Instagram Concello de Vilar de Barrio

El temporal sigue causando estragos en Galicia y, concretamente, en la provincia de Ourense. La Xunta ya había activado la vigilancia en 14 caudales de toda la comunidad, sin embargo, la borrasca Leonardo ha terminado por causar el desbordamiento también del río Arnoia en el término municipal de Vilar de Barrio.

El Concello ha informado también en las últimas horas de una inundación en pistas y carreteras de la zona. Hay comunicaciones afectadas entre Barrio y Casasoá, Barrio y Bóveda y Os Tesos.

En lo tocante al desbordamiento del río, las zonas especialmente afectadas son Riobó, Alemparte y Xidelas. El Consistorio de Vilar de Barrio ha pedido la máxima precaución y la colaboración vecinal para determinar las afectaciones por esta situación.