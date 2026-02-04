Medio Rural y Diputación entregan 12 tractores con desbrozadora para prevenir incendios en Ourense

De cara a mejorar la prevención y la extinción de incendios forestales, Medio Rural y Diputación de Ourense han hecho entrega de 12 tractores con desbrozadora a municipios de la provincia. María José Gómez, conselleira de Medio Rural, y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, fueron los encargados de hacer la entrega.

Concretamente y según precisó Europa Press, se emplearán en los municipios de las mancomunidades de O Ribeiro, Terras de Celanova, Comarca do Carballiño y Comarca de Verín.

Tras la oleada de incendios del pasado verano, la conselleira destacó la importancia de que las que "las administraciones unan fuerzas" para una respuesta común ante los fuegos. Por su parte, Luis Menor, aseguró que, pese a la magnitud de la catástrofe, "no tuvimos que lamentar ningún fallecido, demostrando que somos un territorio preparado en materia de emergencias".

Esta acción se enmarca en el protocolo entre el Gobierno autonómico y la Diputación provincial, una colaboración que se reforzó el pasado 2025 con un presupuesto de 4,1 millones de euros para la adquisición de maquinaria y personal.

A través de esta iniciativa de cooperación también se crearon 16 brigadas, que trabajaron durante seis meses en las cuatro mancomunidades, a las que se les otorgaron máquinas hidrostáticas polivalentes y formación.

Gómez avanza que seguirán cooperando con la Diputación, así como con otras administraciones, ya que la prevención "es una prioridad" para el Gobierno autonómico.