Cortada la circulación en la A-52 en A Gudiña (Ourense) tras sufrir un camión un accidente por la nieve

Un camión queda cortado invadiendo los dos carriles de circulación de la A-52 a su paso por A Gudiña (Ourense), a causa de la nieve. Guardia Civil

El temporal, en este caso de nieve, ha vuelto a causar un accidente en los viales gallegos. Esta mañana, un camión ha sufrido un percance y ha quedado atravesado en el vial, invadiendo los dos carriles que llevan a la ciudad olívica a la altura de A Gudiña.

Así, tras ser interrumpida la circulación en la A-52 en este punto, se ha tenido que desviar el paso de vehículos hacia la N-525 desde el kilómetro 125.

Según precisó la Guardia Civil de Ourense y recogió Europa Press, los hechos ocurrieron en torno a las 09:00 horas de hoy y no hubo heridos, aunque sí daños materiales.