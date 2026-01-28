Rescatan a un bus y seis turismos atrapados por la nevada en la OU-310 en Vilardevós (Ourense) GC Ourense

La Guardia Civil de Ourense ha tenido que auxiliar a un autobús y seis turismos que han quedado atrapados a primera hora de la mañana de este miércoles por la intensa nevada en la carretera OU-310, a la altura de Vilardevós, en Ourense.

Los vehículos han tenido que ser auxiliados por los agentes, que han retirado con palas la nieve de la calzada y han empujado los coches para ayudarles a ponerse en marcha. Según informa Europa Press, la incidencia fue resuelta sin daños materiales ni personales.

Esta carretera, donde la DGT ha alertado de problemas de visibilidad por la niebla, no ha sido la única que ha tenido problemas en las últimas horas, ya que la DGT ha informado de que permanece cerrada la carretera OU-122 en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), entre los kilómetros 20 y 26.3.

Asimismo, hay restricciones para vehículos pesados en otras vías, también debido a la nieve. Así, se ha prohibido el paso de camiones y vehículos articulados en la LU-633, entre Pedrafita y Queixadoiro (Lugo); y está prohibido adelantar para los vehículos pesados en varios tramos de la A-6 (entre Pedrafita y Nocedo y entre Pedrafita y Valcarce, León).

Esta prohibición afecta también a los vehículos pesados que circulen por la A-52 a su paso por A Mezquita, Riós, Monterrei y Trasmiras, así como por la N-525 en la zona de A Gudiña.

Igualmente, la DGT pide precaución en la N-6 entre El Castro (León) y A Pía (Lugo), y en toda la red secundaria, especialmente en zonas de montaña, por las nevadas. Una de esas carreteras afectadas es la LU-530 en la zona de A Fonsagrada.