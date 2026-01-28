Cierran colegios del sur de Ourense por la nieve y critican la "ausencia de información" de la Xunta

La nieve está impidiendo el transcurso habitual de la jornada escolar en Ourense. El temporal ha obligado a cerrar y a adelantar la salida de varios colegios en el sur de la provincia, unas condiciones climáticas que también han afectado al transporte escolar.

Según han confirmado fuentes de las consellerías de Presidencia y de Educación a Europa Press, se han cerrado los colegios de Riós, A Mezquita y Casaio (Carballeda de Valdeorras). Además, algunos alumnos del colegio de A Gudiña no han podido llegar al centro debido a la nieve.

Respecto al transporte escolar, 13 servicios se han prestado parcialmente en la provincia de Ourense y otros dos, en la zona de A Gudiña y A Mezquita, no se han realizado. Una situación que también han vivido las familias de Folgoso do Courel, en Lugo.

Críticas por "ausencia de información"

El temporal de nieve también ha obligado a adelantar la salida de los alumnos del CEIP Castro Caldelas. La alcaldesa de este municipio ourensano, Sara Inés Veiga, y el alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez, han afeado una "ausencia de información" por parte de la Xunta al tomar la decisión de "enviar a los escolares a sus casas en medio de la jornada lectiva".

Así se recoge en un comunicado del PSOE de Ourense, en que han denunciado el "caos" y la "falta total de coordinación" por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. Han acusado a los responsables autonómicos de tomar la decisión "sin avisar a alcaldes" y "sin seguir los protocolos adecuados".

"Nadie avisó a los alcaldes y metieron a los niños en un autobús que tuvo grandes problemas para llegar a causa de la nieve acumulada en la carretera", han denunciado los socialistas, que han informado de que los propios alcaldes han recibido "quejas y demandas de explicaciones" por parte de padres y madres.

Una persona camina por la nieve, a 28 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

Por su parte, la Consellería de Educación ha explicado que la valoración de la situación se ha realizado "teniendo en cuenta los avisos emitidos por la AEMET y por Meteogalicia" y ha explicado que, de acuerdo con la información facilitada, "no constaban alertas que pudieran implicar la suspensión de clases".

"En cualquier caso, es habitual que en los meses de invierno se atiendan casos puntuales como los de ayer en Ourense, aunque no se suspendan las clases", ha concluido la Consellería de Educación. "Se hace siempre de manera coordinada", han apuntado las mismas fuentes.

Carreteras afectadas

En esta jornada, la nieve ha causado incidentes en carreteras como la OU-310, en Vilardevós, donde un bus y seis turismos tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil al quedar atrapados. Además, la DGT ha informado de que permanece cerrada la carretera OU-122 en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), entre los kilómetros 20 y 26.3.

También hay restricciones para vehículos pesados en otras vías, también debido a la nieve. Así, se ha prohibido el paso de camiones y vehículos articulados en la LU-633, entre Pedrafita y Queixadoiro (Lugo); y está prohibido adelantar para los vehículos pesados en varios tramos de la A-6 (entre Pedrafita y Nocedo y entre Pedrafita y Valcarce, León).

Esta prohibición afecta también a los vehículos pesados que circulen por la A-52 a su paso por A Mezquita, Riós, Monterrei y Trasmiras, así como por la N-525 en la zona de A Gudiña.

Igualmente, la DGT pide precaución en la N-6 entre El Castro (León) y A Pía (Lugo), y en toda la red secundaria, especialmente en zonas de montaña, por las nevadas. Una de esas carreteras afectadas es la LU-530 en la zona de A Fonsagrada.