Un matrimonio, acusado de propinar "golpes y zarandeos violentos" a su hija recién nacida en Xinzo de Limia (Ourense)

El juicio se celebrará el 17 de junio de 2026, después de que el letrado de la defensa y el representante de la Fiscalíaen la Audiencia Previa celebrada el pasado jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense.

El Ministerio Fiscal pide una pena de 13 años de cárcel para un matrimonio acusado de propinar "golpes y zarandeos violentos" a su hija recién nacida en el municipio ourensano de Xinzo de Limia a finales de 2022.

Según el escrito fiscal, la menor, nacida el 17 de septiembre de 2022, habría sido sometida a "golpes y zarandeos violentos de forma reiterada" entre octubre y diciembre de ese mismo año por la pareja, con ánimo de "atentar contra la integridad física" de la menor o a sabiendas de que dichas acciones "iban a causar lesiones" al bebé, "pese a lo cual continuaron realizándolas".

Como consecuencia de los golpes, el escrito de acusación señala que la menor sufrió fracturas en costado, fémur y tibia, contusión modular y diversos hematomas y hemorragias. Para la curación de las lesiones, necesitó intervenciones quirúrgicas y un año de incapacidad impeditiva, permaneciendo hospitalizada en la UCI durante 12 días.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados tres años de prisión por el delito de maltrato habitual, y cinco años por cuatro delitos de lesiones, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la menor durante 20 años, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Además, en concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de una indemnización de 13.328,55 euros por el tiempo en el que tardaron en sanar las lesiones, y de 12.000 euros por daño moral.

Actualmente, ambos progenitores cuentan ya con la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor a menos de 200 metros por auto en fecha del 9 de diciembre de 2022.