La Guardia Civil espera poder restablecer el tráfico en la A-52 en Ourense este lunes por la tarde

Agentes de la Guardia Civil han comenzado a desbloquear la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) con la pretensión de restablecer el tráfico durante la tarde de este lunes. Lo hacen tras tres días de protestas de ganaderos y agricultores contra el acuerdo con Mercosur.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, será, posiblemente, por la tarde, cuando la autovía se abra de nuevo a la circulación. Antes, será necesario realizar labores de limpieza.

Al filo de las 06:15 horas de este pasado sábado, ganaderos y agricultores iniciaron el corte de la carretera tras alertar de su intención de bloquear "arterias y vías principales" si salía adelante el acuerdo en Europa. "Estamos hoy aquí para que se nos escuche, porque estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros", había relatado en declaraciones a Europa Press uno de los portavoces de la "tractorada", Óscar Joga.

Sin embargo, a pesar de la reapertura de la autovía, los ganaderos han avisado de que las movilizaciones continuarán en la ciudad, después de casi quince días desde el inicio de las concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense.