Dos niñas cantan uno de los Cuartos Premios . Loterías y Apuestas del Estado

Lotería de Navidad 2025: El segundo Cuarto Premio se va para la ciudad de As Burgas, el 25508 premiado en Ourense

La suerte no quiere dejar de sonreír a la provincia ourensana, donde también ha tocado un Quinto Premio en este Sorteo Extraordinario de Navidad

La suerte se resiste a dejar de sonreír a la provincia de interior de Galicia. Ourense atesora ya esta mañana dos importantes premios. El último en tocar ha sido el segundo Cuarto Premio: Los que compraron el 25508 son hoy un poco más felices, pues ha sido agraciado con 200.000 euros.

Según ha trascendido, este Cuarto Premio fue vendido en la céntrica y mítica Rúa do Paseo, número 10, en la ciudad de As Burgas.

Es la segunda vez que Ourense celebra esta mañana; eso sí, allí no hubo que madrugar para hacerlo. El número 61366, uno de los Quintos Premios y de los menos madrugadores de la jornada, también tuvo premio en Ourense y en la capital de la comarca de A Limia, Xinzo.