Lotería de Navidad 2025: El 61366, un Quinto Premio, se va para Ourense y Xinzo de Limia

Siguen los premios en Galicia en el marco del Sorteo Extraordinario de Navidad que, un año más, no se ha olvidado de Galicia, ni tampoco de Ourense o Xinzo de Limia, donde la suerte siempre guiña un ojo.

Así, el número 61366, uno de los Quintos Premios y de los menos madrugadores de la jornada, ha tenido premio en estas dos localidades.

El sorteo más esperado del año va llegando a su fin, pero ya ha repartido muchas sorpresas en la comunidad gallega, donde todas las provincias se han llevado algún pellizco.