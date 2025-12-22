Lotería de Navidad 2025: El 61366, un Quinto Premio, se va para Ourense y Xinzo de Limia
La suerte no se olvida de Galicia y, concretamente, de la ciudad de As Burgas. Tampoco de la villa limiana, donde es habitual
Siguen los premios en Galicia en el marco del Sorteo Extraordinario de Navidad que, un año más, no se ha olvidado de Galicia, ni tampoco de Ourense o Xinzo de Limia, donde la suerte siempre guiña un ojo.
Así, el número 61366, uno de los Quintos Premios y de los menos madrugadores de la jornada, ha tenido premio en estas dos localidades.
El sorteo más esperado del año va llegando a su fin, pero ya ha repartido muchas sorpresas en la comunidad gallega, donde todas las provincias se han llevado algún pellizco.