Lotería de Navidad 2025: Ourense acapara otro Quinto Premio, el 41716

Dos niñas cantan un Quinto Premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. Loterías y Apuestas del Estado

Ourense vuelve a celebrar el Sorteo Extraordinario de Navidad, en esta ocasión, con otro Quinto Premio. El número 41716 resultó agraciado en la Rúa do Paseo, en el centro de la ciudad de As Burgas.

De esta manera, la capital ourensana vuelve a llevarse otro pellizco, en este caso, de 60.000 euros, del sorteo más ilusionante del año. También en el mismo emplazamiento se vendió el 25508, que obtuvo un Cuarto Premio y 200.000 euros.

El número 61366, otro de los Quintos Premios, también tuvo premio en Ourense y en la capital de la comarca de A Limia, Xinzo.