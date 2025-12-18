Ourense, territorio longevo: Los mayores de 60 años serán evaluados para un envejecimiento saludable

Iberlongeva, el proyecto iniciado en Zamora el pasado mes de octubre y que pretende afrontar la longevidad como una oportunidad, se desplegó este miércoles en Ourense, una de las provincias con más centenarios de toda la península.

El plan, presentado en el salón de actos del Concello de Celanova, se organizó en colaboración con la Mancomunidade Terra de Celanova, y busca reducir la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable.

Durante las próximas semanas se abrirá un proceso de inscripción dirigido a personas mayores de 60 años y residentes en la provincia. Se les facilitará una evaluación individual y gratuita de su salud y bienestar. También recomendaciones para que gocen de una mejor calidad de vida.

Iberlongeva busca, concretamente y según fuentes del proyecto, "tomar en serio a maior conquista da humanidade, é dicir, a extensión da vida e as novas maneiras de acompañala".

El proyecto combina un módulo social -centrado en redes de apoyo, vínculos y condiciones de vida- y un módulo de salud, que proporciona una primera imagen física, funcional y emocional de los participantes. Además, en fases más avanzadas se evaluarán cuestiones como la fuerza, la movilidad, la nutrición o la lucidez.

El proyecto busca abarcar a unas 1.000 personas de los tres territorios participantes -Ourense, Bragança y Zamora.

Por último, el proyecto contará con herramientas avanzadas de análisis de datos desarrolladas junto a la Universidade de Vigo y la Fundación CTIC. Toda la información quedará reflejada en el "Observatorio para una Longevidad Activa y con Sentido (OLAS)".

El proyecto mostrará sus primeros resultados el segundo semestre de 2026 y arrancará en Celanova, Verea, Gomesende, Ramirás, Quintela de Leirado, A Merca, Cartelle e Pontedeva.

Esta iniciativa está coordinada por el CENIE y promovida junto a la Universidade de Vigo, la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Bragança. Cuenta con la financiación del Programa Interreg VIN-A POCTEP de la Unión Europea.