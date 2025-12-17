Jácome acusa a la Xunta de hacer "chapuzas" en el campo del Ourense CF y el club reduce el aforo

Nueva polémica en torno al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome y que, en este caso, poco tiene que ver con lo deportivo. Después de decir públicamente que al Ourense CF no le había tocado "el gordo" en el sorteo de Copa del Rey -en alusión al Real Madrid o al FC Barcelona- y que debería jugar con "el Bilbao", ahora el primer edil ourensano acusa a la Xunta de hacer chapuzas en el campo local.

Jácome usó nuevamente sus redes para generar controversia afirmando que el ente autonómico había puesto "parches de césped" sobre el terreno de juego: "Este trato simboliza como nada el trato del gobierno autonómico con la provincia de Ourense", aseveró, al tiempo que, usando esta vez el nombre completo del club bilbaíno, anotó que los visitantes "tendrán el honor de jugar en el peor campo de una capital de provincia española".

Con todo, el Ourense CF emitió este martes un comunicado oficial anunciando la decisión de no instalar gradas supletorias, concretamente, en la zona de fondo, debido a problemas técnicos. Así, se reducirá el aforo previsto y se reubicará a los aficionados en la citada grada.

Como solución, y ante posibles precipitaciones, se dotará a los ocupantes de la zona descubierta de "ponchos".

Los vascos se enfrentarán al Ourense CF este jueves, día 18 de diciembre, a las 19:00 horas.