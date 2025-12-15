Herido en Verín (Ourense) el conductor de un camión tras chocar con un turismo y volcar Guardia Civil

El conductor de un camión ha resultado herido leve tras chocar contra un turismo y volcar en la N-532, en Verín (Ourense).

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido este lunes a las 15:52 horas en el kilómetro 8,5 de esta vía, sentido decreciente, en Verín.

El camión y el turismo colisionaron lateralmente y el camión, que iba cargado de arena, volcó sobre el costado izquierdo.

El accidente provocó el corte del carril derecho, en sentido Portugal.