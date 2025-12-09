Triste final en el caso de la mujer desaparecida en Avión (Ourense): Su hijo la encuentra sin vida

Triste final en la historia de la desaparición de Manuela, una vecina de Avión (Ourense) a la que se le perdió la pista el pasado 16 de noviembre. Tenía 73 años y padecía alzheimer, lo que la convertía en una persona especialmente vulnerable.

A pesar de que se activó un extenso protocolo de búsqueda con un nutrido grupo de voluntarios y de efectivos y fuerzas de seguridad, el operativo terminó por suspenderse a los días de no encontrar pistas sobre el paradero de esta vecina de Rubillón.

Esta mañana, fuentes de la Guardia Civil de Ourense han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de Manuela. Fue su propio hijo el que la encontró en un paraje montañoso próximo a Acevedo de Avión. Luego informó al Instituto Armado.