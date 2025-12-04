En libertad el conductor ebrio involucrado en el accidente mortal de Muíños (Ourense)

El hombre involucrado en el accidente de tráfico en el municipio ourensano de Muíños que acabó con la muerte de una mujer de 51 años, y cuyo marido acabó falleciendo tras enterarse de lo ocurrido, ha quedado en libertad tras ser detenido este jueves.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que recoge Europa Press, el conductor, de 40 años y vecino de Calvos de Randín, quedó en libertad tras pasar a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Bande. Como medida cautelar se le ha retirado el carné de conducir.

El hombre está investigado por la Guardia Civil como responsable del siniestro por invasión del carril contrario con su vehículo mixto Opel Combo. Practicadas las pruebas de alcohol y drogas, arrojó resultados positivos a alcohol de 0,64 y 0,58 mg/l.

Fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado leve. Allí, alrededor de las 13:30 horas, se le ha detenido por un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.