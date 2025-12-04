Detenido por homicidio el hombre involucrado en el accidente mortal de Muíños (Ourense)

La Guardia Civil de Ourense ha informado de la detención del conductor involucrado en el accidente mortal registrado en Muíños (Ourense) en las últimas horas. En él, una mujer de 51 años y vecina de Requiás perdió la vida. Su marido, tras enterarse de lo ocurrido, sufrió una indisposición y terminó falleciendo sin que los servicios sanitarios desplazados al lugar -la OU-1205 que une Mugueimes con Calvos de Randín- pudieran hacer nada.

El conductor del otro vehículo implicado, de 40 años de edad y que resultó herido leve, fue detenido por los agentes. Se le practicaron las preceptivas pruebas de alcohol y drogas, y arrojó un resultado positivo en alcohol de 0,64 y 0,58 mg/l. Según las mismas fuentes, el hombre, natural de Calvos de Randín, llegó a invadir el carril contrario, lo que motivó la colisión.

Se le atribuye a este individuo un delito de homicidio por imprudencia grave y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El detenido será puesto a disposición del juzgado de instrucción de Bande en las próximas horas.