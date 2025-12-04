Un choque frontal entre dos vehículos en Bande (Ourense) se salda con una fallecida
El otro implicado fue trasladado al Complejo Hospitalario de Ourense con heridas leves
Una mujer ha fallecido en Ourense al filo de la medianoche de ayer tras un accidente de tráfico. El mismo se registró en la carretera OU-1205, que une los municipios de Mugueimes y Calvos de Randín, concretamente, en el kilómetro 5 y término municipal de Muíños -Partido Judicial de Bande-.
Un Citroën Saxo y un vehículo mixto Opel Combo colisionaron frontalmente. Debido al impacto, la conductora del Citroën, de 51 años y vecina de Requián (Muíños) falleció.
Por su parte, el conductor del vehículo Opel fue trasladado al Complejo Hospitalario de Ourense con heridas leves.