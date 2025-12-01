Un herido en una colisión entre un turismo y un camión en O Carballiño (Ourense)

Un hombre ha resultado herido tras quedar atrapado en una colisión entre un coche y un camión, que transportaba zapatos, en la N-541, a su paso por Longoseiros, en el municipio de O Carballiño, Ourense.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este lunes, y fue el conductor del camión el que dio la voz de alarma y solicitó asistencia para el conductor del turismo.

Los Bomberos de Carballiño y los miembros del GES de Ribadavia liberaron al hombre, que se había quedado atrapado en el turismo, y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladaron en ambulancia a la persona herida.

Hasta el punto también se trasladaron los efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil.

Incendio de un camión de baterías

A la misma hora, los Bomberos do Carballiño tuvieron que realizar tareas de extinción en un incendio declarado en un camión que transportaba baterías.

El suceso se produjo en la AG.53, a su paso por Piñor y no hubo que lamentar heridos. La carga no sufrió daños y el fuego afectó, fundamentalmente, a las ruedas y al chasis del camión.