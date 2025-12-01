Un herido en una colisión entre un turismo y un camión en O Carballiño (Ourense)
Los Bomberos do Carballiño realizaron tareas de extinción en un incendio declarado en un camión que transportaba baterías
Un hombre ha resultado herido tras quedar atrapado en una colisión entre un coche y un camión, que transportaba zapatos, en la N-541, a su paso por Longoseiros, en el municipio de O Carballiño, Ourense.
Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este lunes, y fue el conductor del camión el que dio la voz de alarma y solicitó asistencia para el conductor del turismo.
Los Bomberos de Carballiño y los miembros del GES de Ribadavia liberaron al hombre, que se había quedado atrapado en el turismo, y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladaron en ambulancia a la persona herida.
Hasta el punto también se trasladaron los efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil.
Incendio de un camión de baterías
A la misma hora, los Bomberos do Carballiño tuvieron que realizar tareas de extinción en un incendio declarado en un camión que transportaba baterías.
El suceso se produjo en la AG.53, a su paso por Piñor y no hubo que lamentar heridos. La carga no sufrió daños y el fuego afectó, fundamentalmente, a las ruedas y al chasis del camión.