Diputación de Ourense recibe más de 40 propuestas para avanzar en un modelo provincial de prevención de incendios

La Diputación de Ourense ha cerrado el plazo de recepción de aportaciones para la Mesa Provincial de Incendios tras recibir 44 propuestas ciudadanas, técnicas e institucionales para avanzar en un nuevo modelo provincial de prevención y gestión de incendios, según explica Europa Press.

En concreto, ha detallado que las propuestas proceden de particulares, colectivos vecinales, comunidades de montes, expertos en emergencias, técnicos forestales, profesionales del sector, asociaciones ecologistas, sindicatos agrarios, alcaldes y representantes del tejido empresarial.

Una vez analizadas las iniciativas, se convocarán las tres mesas sectoriales contempladas para su "adecuada canalización": la de prevención, infraestructuras y nuevo modelo forestal; la que aglutina a los dispositivos de extinción; y la de participación ciudadana, con la participación también de aquellas entidades y personas que trasladaron sus propuestas.

Con todo, la Mesa Provincial de Incendios, integrada por todos los partidos políticos con representación en la Diputación, ha subrayado que "la respuesta ciudadana superó todas las expectativas y confirma que Ourense quiere avanzar hacia un nuevo modelo de prevención y gestión de los incendios basado en el conocimiento, en la corresponsabilidad y en la cooperación institucional".