Placeros de Ourense agradecen que los vecinos "se vuelquen" con ellos tras "la campaña de ataques en redes" de Jácome

Los placeros de Ourense han emitido un comunicado, recogido por Europa Press, en el que aseguran que han constatado un incremento de afluencia y que los vecinos les trasladan su apoyo, que agradecen, en un contexto en el que denuncian "una campaña de ataques en redes sociales" del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, que se habría ido "incrementando en los últimos días".

Tras la orden de desalojo comunicada por el gobierno local, los comerciantes también han agradecido "las muestras de apoyo tanto públicas como privadas" que "están llegando desde prácticamente todas las administraciones locales y autonómicas, partidos políticos, asociaciones empresariales, mercados de toda España y Galicia, así como sociedad civil".

"Desde la Praza de Abastos queremos agradecer todo el cariño que nos llega tanto a través de las redes sociales y mensajes, como por parte de los clientes que estos días se acercan al mercado a trasladarnos su apoyo. Gracias por todo el apoyo; seguiremos trabajando por mejorar Ourense y para que el alcalde termine con este bloqueo que nos impide salir de la Alameda", concluyen.