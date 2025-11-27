Ourense ordena el desalojo de los placeros de la Alameda en un plazo de 30 días

Los placeros de la Alameda de Ourense tienen los días contados. El Concello ha informado este jueves que, tras el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local, les comunicará a los comerciantes de la Plaza de Abastos que deben desalojar el edificio en el plazo de 30 días.

El gobierno municipal ha explicado, según recoge Europa Press, que se aprobó la resolución del expediente de la Plaza de Abastos, en el que se decreta que "los placeros incumplieron el plazo que tenían para presentar el proyecto de traslado de sus puestos al edificio rehabilitado y que no tienen derecho a estar en la Alameda por caducidad".

En esta coyuntura, la corporación local les comunicará que tienen un plazo de 30 días para desalojar la Alameda. El plazo comenzará a contar cuando reciban la comunicación de este acuerdo. El paso se produce sin que aún se haya resuelto el litigio judicial abierto entre el Concello y los placeros.

Reacción de los placeros

En respuesta, los placeros de Ourense han instado a PP, PSOE y BNG a posicionarse y a contribuir a "poner fin a esta situación cuanto antes". "Todos los ourensanos y ourensanas somos conscientes de que pueden salvar la Praza y acabar con esta locura. Es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de amor por esta ciudad", remarcan.

"Vecinos, vecinas, esta situación puede mejorar a partir de mañana si los partidos de la oposición se ponen de acuerdo. No tenemos por qué seguir viendo cómo todo se destroza un año y medio más", trasladan en una nota difundida a los medios en la que alertan de que "el nivel de mediocridad, cutrerío y deterioro" de la ciudad "es alarmante".

"Como todos sabéis, este asunto se encuentra judicializado y confiamos en que la justicia ponga las cosas donde deben estar", concluye el comunicado.