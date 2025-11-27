Jácome limita la toma de fotos en el pleno de Ourense tras quejarse de un fotoperiodista

Por su parte, la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) ha exigido al regidor que "pida disculpas públicas" por haber cometido una "falta de respeto para el fotógrafo y para todo el oficio".

Así lo ha trasladado la asociación en un comunicado, en el que también ha recriminado a Pérez Jácome por emplear el término "paparazzi" para referirse a dicho fotoperiodista, como "un calificativo con clara intención de desprecio".

"No somos paparazzis, hacemos nuestro trabajo amparados en la libertad de información y prensa, y todos los cargos públicos tienen la obligación de respetarlo", han añadido.

Respaldo del resto de los grupos municipales al fotoperiodista

En esta línea, también los grupos municipales del PSdeG y PP en el Ayuntamiento de Ourense -además del BNG, que defendió en el mismo momento de los hechos al trabajador- afearon la conducta del regidor, por tratarse de uny "directamente incompatible con la máxima autoridad de la ciudad".

En un comunicado, el PSOE local ha instado a Pérez Jácome a "pedir disculpas públicas" por el "desprecio", la "mala educación institucional" y el "deterioro constante de la imagen de la ciudad". "Ourense no merece esto y la ciudadanía tampoco", aseveraron.

Una posición que comparten también los populares, que trasladaron su "rechazo absoluto" a la decisión del regidor, y afearon un "paso más en la estrategia del alcalde de desacreditar, censurar y poner trabas a la labor de los profesionales de la comunicación".

"No podemos normalizar esto, no podemos permitir que desde la Alcaldía se falte al respeto, se señalen y se desprecien profesionales que solo buscan informar con rigor", subrayó la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez.