Jácome limita la toma de fotos en el pleno de Ourense tras quejarse de un fotoperiodista
"No somos paparazzis, hacemos nuestro trabajo amparados en la libertad de información y prensa, y todos los cargos públicos tienen la obligación de respetarlo", han manifestado desde la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia
Enésimo desencuentro entre el regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y la prensa, con la que habitualmente muestra su disconformidad, principalmente, a través de sus redes sociales, pero también en vivo y en directo. En esta ocasión el foco del conflicto ha sido el trabajo de un fotoperiodista de La Región en una de las sesiones plenarias que abordaba la Corporación.
El primer edil ourensano acusó al trabajador de apuntarle con el objetivo durante demasiado tiempo, hecho que, según él, "supone un tipo de acoso que afecta al normal funcionamiento del político". Además, tras llamarle paparazzi, el alcalde de Ourense censuró que el fotógrafo solamente buscase obtener "una imagen que no aporta información noticiosa" y "la descontextualización de un gesto o mueca".
Por todo lo anterior, el líder de Democracia Ourensana adoptó la decisión de restringir la toma de fotografías e imágenes por parte de medios de comunicación a los primeros cinco minutos de cada pleno, pues, a su juicio, "la presencia fija y prolongada de la cámara crea una inhibición del comportamiento" y "obliga a mantener una postura de vigilancia permanente, desviando recursos mentales que deberían usarse para la concentración en el debate y trabajo parlamentario".
La Asociación de Fotoxornalistas exige disculpas al trabajador
Por su parte, la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) ha exigido al regidor que "pida disculpas públicas" por haber cometido una "falta de respeto para el fotógrafo y para todo el oficio".
Así lo ha trasladado la asociación en un comunicado, en el que también ha recriminado a Pérez Jácome por emplear el término "paparazzi" para referirse a dicho fotoperiodista, como "un calificativo con clara intención de desprecio".
"No somos paparazzis, hacemos nuestro trabajo amparados en la libertad de información y prensa, y todos los cargos públicos tienen la obligación de respetarlo", han añadido.
Respaldo del resto de los grupos municipales al fotoperiodistaEn esta línea, también los grupos municipales del PSdeG y PP en el Ayuntamiento de Ourense -además del BNG, que defendió en el mismo momento de los hechos al trabajador- afearon la conducta del regidor, por tratarse de un "comportamiento impropio" y "directamente incompatible con la máxima autoridad de la ciudad".
En un comunicado, el PSOE local ha instado a Pérez Jácome a "pedir disculpas públicas" por el "desprecio", la "mala educación institucional" y el "deterioro constante de la imagen de la ciudad". "Ourense no merece esto y la ciudadanía tampoco", aseveraron.
Una posición que comparten también los populares, que trasladaron su "rechazo absoluto" a la decisión del regidor, y afearon un "paso más en la estrategia del alcalde de desacreditar, censurar y poner trabas a la labor de los profesionales de la comunicación".
"No podemos normalizar esto, no podemos permitir que desde la Alcaldía se falte al respeto, se señalen y se desprecien profesionales que solo buscan informar con rigor", subrayó la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez.